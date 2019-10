LA RACCOLTA PORDENONE Partirà dal 1. gennaio del 2020 la raccolta quindicinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RACCOLTAPORDENONE Partirà dal 1. gennaio del 2020 la raccolta quindicinale anziché settimanale - del secco indifferenziato. La novità, più volte anticipata dall'assessore all'Ambiente Stefania Boltin, ha finalmente una data, mentre si attende ancora lo studio di fattibilità affidato a Gea e che avrebbe dovuto essere pronto entro il 30 giugno scorso - per andare nella direzione di un sistema porta a porta spinto. Della questione si è discusso anche lunedì scorso in Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio...