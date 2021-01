L'ESPERTA

PORDENONE «Rabbia, frustrazione, sconforto. Ma anche demoralizzazione, perdita di fiducia e senso di abbandono. E ancora angoscia e incertezza per il domani. È questo che si coglie e che pesa come dei macigni sentendo le storie di imprenditori, ristoratori, commercianti, liberi professionisti e in genere di tutti coloro che hanno un'attività propria e che stanno pagando uno dei prezzi più alti della pandemia». Tiziana Furlan (in foto), pordenonese e libero professionista, è psicologa del lavoro e delle organizzazioni. Con molti piccoli imprenditori e professionisti ci lavora tutti i giorni, ascoltando le loro storie e le loro sofferenze.

Quali le nuove paure e i nuovi rischi che emergono nel mondo del lavoro?

«Molti si sfogano. Si arrabbiano, piangono liberandosi delle sofferenze. Ma molti altri, forse i più, non hanno più voglia di parole, di promesse e di illusioni. Chiedono solo fatti concreti. Altri ancora, da buoni imprenditori del nordest, un po' per orgoglio, si tengono tutto dentro. Ma li vedi logorati e preoccupati, psicologicamente provati».

Si parla spesso dell'impatto psicologico sui ragazzi per le scuole chiuse.

«Certo, è una questione di estrema importanza. Ma è bene ricordare che moltissimi genitori di questi ragazzi appartengono alle categorie di cui abbiamo parlato. E che oltre al fardello di arrivare a fine mese hanno la responsabilità e il dovere di garantire ai propri figli il futuro e la serenità. E se subentra il non posso più si arriva al dramma dei sensi di colpa».

Le paure della pandemia, l'isolamento sociale e l'angoscia del futuro accomunano più categorie.

«Situazioni che possono influire sul già precario equilibro mentale anche per chi non è bambino, adolescente, soggetto fragile o anziano o non ha il posto fisso. Ma ha pari dignità e diritti di tutti gli altri. Ma soprattutto il diritto a poter lavorare e avere aiuti maggiori e reali. Non dobbiamo dimenticare nemmeno tutti coloro che hanno una propria attività e che con il loro lavoro sono il motore della nostra economia. Oltre al personale sanitario, che lotta tutti i giorni contro il virus rimettendoci anche la vita».

Quali sono i pericoli che crescono?

Nella nostra realtà lavorativa sono migliaia le persone che vanno incontro a un peggioramento del proprio stato. Con disturbi traumatici da stress, dipendenza da alcol e altre sostnze e propensione al suicidio. Viviamo in una condizione di incertezza senza fine. Qualcuno sostiene che questa pandemia avrà sulla nostra psiche gli stessi effetti di una guerra. Mi auguro solo che non si dimentichi coloro che con il sacrificio e il duro lavoro di anni ha permesso la ricostruzione più volte del nostro Paese. È doveroso prendersi cura anche di questi molti, con l'ascolto ma soprattutto con il supporto concreto».

