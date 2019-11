La provincia capitale dei rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIPORDENONE Quattro mesi per diventare il più importante centro di raccolta di rifiuti di tutto il Friuli Venezia Giulia e iniziare ad attirare alle porte di Pordenone milioni di euro che potranno servire - nei prossimi anni - ad abbassare le tariffe pagate dai cittadini. Il tutto passando dai Comuni e dalle società dedite alla raccolta, che grazie a una discarica a due passi da casa si trovano già a spendere dal 10 al 20 per cento in meno rispetto all'inizio dell'anno in corso. Sono i numeri del successo fatti segnare in tempi...