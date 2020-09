LA PROTESTA

UDINE Sanità privata, prosegue la lotta per il contratto, oggi sciopero e presidio a Udine. L'astensione dal lavoro proclamata da Cgil-Cisl-Uil per l'intera giornata. In regione interessati 2mila addetti. Nuova giornata di mobilitazione, dopo le assemblee e i presidi di fine agosto, per i lavoratori della sanità privata, che oggi sciopereranno nuovamente per il rinnovo del loro contratto, scaduto da ben 14 anni e tuttora fermo dopo oltre 3 anni di trattativa. La vertenza, che coinvolge in regione circa 2mila dipendenti del settore, sembrava giunta a una positiva conclusione lo scorso 10 giugno, con la firma della preintesa tra i sindacati di categoria (Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fpl-Uil) e le due associazioni datoriali della sanità privata, Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) e Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), cui aderiscono anche le principali realtà attive nella nostra regione. Ma Aris e Aiop, fatto senza precedenti nella storia della contrattazione nazionale, hanno poi rigettato l'accordo che loro stesse avevano sottoscritto. L'astensione dal lavoro, proclamata a livello nazionale per l'intera giornata o per l'intero turno lavorativo, sarà accompagnata, a livello regionale, da un presidio che si terrà sotto la Prefettura di Udine, in via Piave, dalle 10 alle 12. I sindacati giudicano inaccettabile che «non si trovino le soluzioni per riconoscere il giusto valore ai lavoratori che giornalmente contribuiscono alla crescita della sanità privata e al suo ruolo di supporto al servizio pubblico». Se la parte imprenditoriale lamenta scarsi finanziamenti pubblici e tariffe inadeguate sulle prestazioni, Fp-Cgil, Cisl-Fp e Fpl-Uil rimarcano che alla base della preintesa di giugno «c'erano garanzie istituzionali confermate sia dal livello nazionale, il ministero della Salute, che dalla conferenza delle Regioni, confermando di fatto l'assenza di fattori ostativi alla sottoscrizione e alla sostenibilità del rinnovo contrattuale». Dietro al dietrofront di Aris e Aiop, dunque, per i sindacati c'è esclusivamente «la non volontà della nostra controparte di mantenere gli impegni». Uno «schiaffo», aggiungono Cgil, Cisl e Uil di categoria, «a chi ha continuato a lavorare, senza gratificazioni, incentivi o premi, per far fronte a un'emergenza di una gravità senza precedenti».

