LA PROTESTA

PORDENONE Un presidio sindacale, in piazzetta del Portello, sotto la finestra del direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni. È quello che Cisl, Cgil e Uil organizzeranno venerdì, dalle 9 alle 12, in difesa dei lavoratori e della sanità pordenonese. «Sono trascorse due settimane dal giorno in cui la direzione dell'Azienda sanitaria, in un incontro con le organizzazioni sindacali, ha fornito comunicazioni allarmanti sul futuro del personale dell'Azienda stessa e, quindi, sul futuro della sanità locale. La Cisl Fp - afferma Daniela Antoniello, responsabile territoriale della sanità di pordenonese - non ha atteso il verbale, ma ha continuato a sollecitare la direzione in cerca di risposte adeguate e di soluzioni concrete a un disagio ormai conclamato ed evidente».

INCONTRO URGENTE

Il sindacato ha chiesto un incontro urgente con la direzione sanitaria per affrontare l'annoso problema del reparto di cardiologia dell'ospedale di Pordenone. «Elementi circostanziati ci portano a temere il peggio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, se non si interviene nell'immediato. La nostra etica e il nostro dovere - sottolinea Antoniello - ci suggeriscono di richiedere l'intervento degli enti preposti alla tutela e alla sicurezza sul lavoro, considerato il silenzio assordante dell'Asfo». Preoccupanti segnalazioni giungono anche dal reparto di medicina del presidio di San Vito: «La drastica riduzione del personale - osserva sempre Antoniello - sta costringendo ad una turnistica che prevede l'impiego degli infermieri nel ruolo di operatori socio-sanitari per lo svolgimento di attività di assistenza alla persona». È stata nuovamente segnalata dalla Cisl la criticità presente nel blocco operatorio di Pordenone per «la grave carenza di personale, dovuta alla mancata stabilizzazione». Altro problema fatto presente al tavolo è quello relativo alla mancanza di dotazione del dosimetro a tutto il personale delle sale operatorie. «Le valutazioni del rischio radiologico sostiene Antoniello sono ferme da un lustro. Nel blocco operatorio si è creato un clima di tensione dovuto al trattamento discriminatorio posto in essere dal personale: tutti gli operatori assunti negli ultimi cinque anni sono sprovvisti di dosimetro, ma quotidianamente esposti a rischio radiologico. Chi ha avuto la fortuna di disporre di questo dispositivo viene annualmente sottoposto a visita medica, mentre gli altri no. E la direzione? Semplicemente tace».

NODO ASSISTENTI

Inoltre i lavoratori hanno segnalato che l'istituto della pronta disponibilità, che dovrebbe essere attivo dal 25 febbraio per le assistenti sanitarie, risulterebbe attivo solo per le coordinatrici. «Le assistenti sanitarie puntualizza Antoniello non hanno ancora percepito la dovuta remunerazione. Si sente parlare di infermieri, di oss e di personale tecnico-amministrativo coinvolti dai tagli alla sanità voluti dal direttore generale dell'Asfo, ma a pagarne le conseguenze sono stati anche gli addetti alla manutenzione. Ci si ricorda di loro solo quando si fulmina una lampadina o quando una serratura non funziona. Sono loro che garantiscono la sicurezza dell'ambiente di lavoro a tutto il personale e all'utenza. Anche a loro deve essere riconosciuto e garantito il diritto alle ferie». Queste sono solo alcune delle aree critiche segnalate dalla Cisl. «In realtà - evidenzia la responsabile territoriale della sanità di pordenonese - sono molte, se non tutte, ad aver bisogno di sostegno, di risposte e di atti incisivi per garantire l'interesse comune e la salute di tutti». Motivazioni che hanno portato le sigle sindacali a promuovere il presidio di venerdì: «Invitiamo i cittadini - l'appello di Antoniello - a partecipare con noi per dare un segnale forte, doveroso e sentito a sostegno di quelle categorie delle quali, solo nel recente passato, è stato apprezzato il valore e riconosciuta la professionalità. Da tutti, ma paradossalmente non dai loro datori di lavoro».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA