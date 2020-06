LA PROTESTA

PORDENONE Mancate proroghe dei contratti a tempo determinato che avrebbero consentito di gestire meglio il piano ferie. Difficoltà dovute alla carenza di personale ormai all'osso in reparti importanti come la Cardiologia di Pordenone, la Medicina di San Vito e nelle sale operatorie. Incertezza sulla possibilità che tutti gli operatori possano svolgere la quota parte di ferie spettanti. Ma anche la richiesta di maggiori investimenti per la sanità del territorio per il quale viene denunciata, ancora una volta, scarsa attenzione e sottofinanziamento. È lunga la lista delle situazioni di difficoltà che nella fase in cui la battaglia contro il coronavirus non è ancora finita che porterà venerdì il personale sanitario a scendere in piazza. Il presidio di protesta che Cgil, Cisl e Uil provinciali del comparto sanitario stanno organizzando l'appuntamento è per la mattinata di venerdì davanti alla sede dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale nella piazzetta del Bronx nasce da una tensione che si è accumulata anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Poche, secondo gli esponenti sindacali del personale ospedaliero e dei distretti territoriali, le assunzioni volute dalla direzione generale già durante la difficile gestione del picco di Covid-19. E ora che servirebbe comunque personale in più per poter fare fronte alla necessaria rotazione del personale per le ferie estive i contratti vengono fatti scadere e la gente lasciata a casa.

REPARTI IN DIFFICOLTÀ

«Non capiamo perché sottolineano Cgil, Cisl e Uil della sanità in tutte le altre Aziende sanitarie della regione i contratti del personale a termine siano già stati prorogati almeno fino a settembre. L'Azienda di Pordenone ha invece deciso che gli operatori a termine, in molti casi si tratta di infermieri e Oss che si sono sacrificati durante l'emergenza Covid con turni e orari pesantissimi, qui non servono più. Mentre sarebbero fondamentali proprio per consentire di gestire il piano ferie che sta mettendo in difficoltà molti reparti e servizi. Non sono pochi i casi aggiungono in cui il personale conosce i propri turni fino alla metà di giugno e poi non sa ancora se potrà fare le ferie o meno». I casi che vengono citati come emblematici di questa sofferenza degli organici sono la Cardiologia dell'Ospedale di Pordenone e la Medicina di San Vito. «Ma fanno notare ancora i rappresentanti sindacali si è ridotta l'attività nelle sale operatorie non tanto per consentire le ferie, ma proprio perché mancano le persone che non sono state sostituite dopo i pensionamenti o le malattie di alcuni colleghi». Una situazione che viene definita «molto preoccupante». Anche perché la pesante carenza di personale non ha ancora consentito nell'ultimo mese era previsto un graduale recupero con il ritorno a una condizione di quasi pieno regime il recupero dell'immensa mole di arretrato consistente in centinaia e centinaia di visite ambulatoriali e interventi chirurgici programmati che erano saltati e dunque rinviati durante il lockdown. «Ora il rischio si dicono convinti i sindacati - è che durante l'estate l'arretrato aumenti causando pure un allungamento delle liste di attesa. Siamo molto preoccupati non soltanto per le condizioni di lavoro degli addetti, ma anche per le prestazioni e i servizi all'utenza». Per questo gli operatori sanitari invitano al loro presidio anche la cittadinanza.

MANCATE RISPOSTE

La protesta in piazza arriva anche «dopo le molte mancate risposte da parte di questa direzione generale che sottolinea Pierluigi Benvenuto (Cgil) anche non ascoltando e non rispondendo sta dimostrando una incapacità di programmazione sanitaria che ci preoccupa. Così come ci preoccupa aggiunge Benvenuto il silenzio assordante della politica a fronte di una situazione così difficile. Dov'è finito, per esempio, il sindaco di Pordenone che in passato era pronto a prendere posizioni puntuali sui problemi legati alla viabilità e i parcheggi dell'ospedale?».

