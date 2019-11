CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPORDENONE «Ci sentiamo prigionieri». I residenti di via Levade sono arrabbiati. La strada sulla quale sono ripresi i lavori che riguardano la Bretella sud. Grazie all'accordo raggiunto tra il commissario delegato dell'A4, Massimiliano Fedriga, Autovie Venete, ditta appaltatrice e Rfi, sono state poste le basi per la costruzione del sottopasso che supera la linea ferroviaria Mestre-Udine. IL NODOPer un'opera tanto attesa, ci sono almeno 15 famiglie che protestano per una serie di disagi. A farsi portavoce del malcontento è Elena...