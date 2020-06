LA PROTESTA

PORDENONE C'è la questione del taglio della Rsa di Sacile, dove si intende allestire un reparto Covid, la chiusura del pronto soccorso di Maniago, ma anche le carenze di personale, il piano ferie, il bilancio in rosso di quasi un milione di euro e, soprattutto, il silenzio e le mancate risposte da parte della Direzione generale: è partita ufficialmente ieri, con un presidio in piazzetta del Portello, la protesta delle organizzazioni sindacali e proseguirà lunedì con un incontro con il prefetto Maria Rosaria Maiorino. Se poi non arriveranno risposte, i sindacati di categoria e quelli confederali annunciano altre iniziative. Un presidio che, sottolinea Daniela Antoniello (Cisl Fp), «nasce da un'escalation di eventi, a partire da gennaio 2020».

I PUNTI

Sotto accusa ci sono le scelte della Direzione generale in carica dall'inizio dell'anno. «Scelte che accusa Pier Luigi Benvenuto (Fp Cgil) stanno portando la sanità della provincia sull'orlo del baratro e l'esempio è stato la gestione durante la pandemia. È stato un susseguirsi di circolari che smentivano l'una quella del giorno precedente. Se la gestione ha funzionato, è stato per merito degli operatori, che sono stati mandati allo sbaraglio: prima senza dotarli dei dispositivi di protezione e poi dicendo che non dovevano andare in giro con le mascherine». C'è poi la questione delle carenze del personale e, connessa a questa, quella del piano ferie: «La carenza di personale è grave in tutti i settori testimonia Loris Pegolo, della Rsu aziendale -: sanitario, ma anche tecnico e amministrativo. La sanità pordenonese è sottofinanziata da anni». «Adesso si lasciano a casa i lavoratori a tempo determinato aggiunge Benvenuto . Il personale delle sale operatorie viene ridotto, per non parlare delle assistenti sanitarie a tempo determinato, senza alcuna prospettiva per il futuro: è stato bloccato il concorso e ora si rischia di non avere più il personale necessario».

I PROBLEMI

Quanto alle ferie, «per la prima volta non ci è stato presentato un piano ferie per garantire il giusto riposo a chi ha lavorato in questi mesi. C'è gente che in ferie non ci andrà nemmeno». A seguire, il rosso in bilancio di quasi un milione di euro: i sindacati sottolineano come in passato siano stati ripianati deficit ben più gravi di altre Aziende sanitarie, «ma questa volta i 955mila euro che servirebbero per questa Azienda non sono neanche stati chiesti». E il pericolo è che siano i lavoratori a pagare visto che, sottolinea Bruno Romano (Uil-Flp), per i quali è a rischio l'incentivo dell'1% a causa del bilancio 2019 chiuso in perdita: «Ma il direttore non ha fatto niente per cercare di ottenere dalla Regione il ripianamento del debito». Alla protesta hanno preso parte anche le rappresentanze sindacali dei pensionati e i tre segretari confederali Flavio Vallan, Cristiano Pizzo e Roberto Zaami: «Abbiamo chiesto quali misure si intendano prendere in questo territorio per intervenire prima di una eventuale nuova ondata della pandemia - ha sottolineato Vallan (Cgil) - e invece si continua con la logica dei tagli precedenti. È inaccettabile non mandare in ferie i lavoratori». «Siete passati molto velocemente dall'essere considerati eroi alla normalità - ha detto Pizzo (Cisl) - agli operatori sanitari, ma una normalità che non è accettabile. Il responsabile sembra essere più un burocrate che una persona che abbia a cuore la sanità pordenonese». Ma a essere chiamato in causa è anche il sindaco di Pordenone: «È mancata la politica di questa provincia - aggiunge Benvenuto -: il sindaco del capoluogo non ha mai detto una parola e ora deve iniziare a difendere la sanità». Il prossimo passo sarà lunedì l'incontro col Prefetto, al quale seguiranno altre iniziative per coinvolgere la Regione.

Lara Zani

