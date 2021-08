Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAPORDENONE Avevano promesso di ritrovarsi in piazza già mercoledì sera, poi però l'appuntamento era saltato, e il luogo del raduno era rimasto deserto. Ma a poche ore dall'entrata in vigore del green pass, hanno mantenuto la promessa, seppur con un giorno di ritardo. Ieri pomeriggio, attorno alle 19, i rappresentanti del movimento no vax, che protesta anche contro l'introduzione dell'uso del green pass nelle attività sociali al...