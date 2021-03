«Assistiamo a disparità di trattamento nei confronti dei privati che garantiscono, insieme all'Atap, il servizio di trasporto scolastico. Mentre nel pordenonese, dall'8 marzo, ai vettori privati è stato comunicato lo stop al servizio dichiara il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo nel territorio della provincia di Udine non solo i privati continuano ad essere impiegati, ma addirittura sono state coinvolte aziende con sedi in altre regioni». Alla denuncia del presidente degli artigiani del Friuli occidentale si unisce la capocategoria dei vettori turistici e bus operator Guendalina Antoniazzi. «Dal primo febbraio spiega le aziende pordenonesi del settore hanno effettuato il servizio di affiancamento all'Atap, in concomitanza con la riapertura delle scuole superiori e in considerazione del fatto che la capienza degli autobus, come da normativa, era stata ridotta al 50%, disposizione valida in tutte le ex province della Regione». In seguito alla nuova ordinanza del governatore Fedriga dell'8 marzo che ha decretato nuovamente la chiusura delle scuole superiori e delle medie, l'Atap ha comunicato agli operatori privati l'interruzione del loro servizio. Non è accaduto lo stesso nell'area udinese, dove peraltro la situazione epidemiologica è peggiore di quella pordenonese. Oltre a ciò, sempre nell'area dell'ex provincia di Udine, l'affiancamento alla Saf non vede coinvolte soltanto ditte locali.

