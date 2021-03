LA PROSPETTIVA

PORDENONE E UDINE Nel primo giorno di zona rossa, una domanda sovrasta per importanza e insistenza tutte le altre. È figlia dell'impotenza di tutti di fronte al ritorno dell'incubo del contagio. Quanto durerà la terza ondata? Per quanto tempo il Friuli Venezia Giulia dovrà sopportare il lockdown? Una strada verso l'uscita dall'ennesima emergenza degli ultimi dodici mesi, insomma. E la risposta, per una volta, non sembra impossibile, pur con tutte le cautele che richiede una situazione sempre fluida e soggetta a cambiamenti improvvisi e spesso in negativo. A venire in soccorso della domanda-chiave delle ultime ore sono due elementi: la storia recente della pandemia e i modelli matematici. Ed ecco la risposta: i cittadini del Friuli Venezia Giulia dovranno resistere fino ai giorni immediatamente successivi alla Pasqua. Fino ad allora sarà il virus a dettare l'agenda, mentre da quel momento - a meno di variabili improvvise, quanto inattese - si dovrebbe assistere a un generale allentamento delle restrizioni.

LO STUDIO

Ancora tre settimane di contagi, ricoveri, risalita dei decessi. Di trincea e anche di impotenza, perché più di chiudere l'intera regione e attrezzare gli ospedali tornando allo stato di guerra permanente non si potrà fare. La durata della terza ondata è stimata grazie allo studio della prima e della seconda, ma anche attraverso l'introduzione dell'elemento variante inglese, che condiziona le valutazioni. Ed ecco i risultati, che dicono ai cittadini del Friuli Venezia Giulia per quanto tempo dovranno ancora sopportare le restrizioni più dure. Ci sono due date da cerchiare in rosso: una riguarda i contagi, l'altra i ricoveri. Entrambe contribuiscono a spiegare quando le persone si potranno lentamente riappropriare delle loro libertà. Per quanto riguarda la curva dei nuovi casi, fanno sapere dalla task force regionale, il picco è previsto tra circa dieci giorni. Quindi verso la metà della prossima settimana. Sino ad allora i contagi non smetteranno di salire, si spera con un ritmo inferiore rispetto a quello attuale. Il picco dei ricoveri in ospedale, invece, è previsto tra circa 21 giorni, quindi appena dopo la Pasqua. È l'onda lunga del contagio, che successivamente causa l'intasamento degli ospedali.

IL MESSAGGIO

«Questa è l'ultima montagna che dobbiamo superare: mettiamocela tutta per non perdere all'ultima battaglia la guerra contro la pandemia». Con queste parole il presidente Massimiliano Fedriga si è appellato alla popolazione dper affrontare la fase attuale caratterizzata da un'impennata nella diffusione del virus. «Facciamo quest'ultimo sforzo - ha detto - in vista dell'aumento delle forniture e della somministrazione dei vaccini e dell'arrivo della stagione mite; oggi serve la collaborazione di tutti i cittadini, da chi è in prima linea - come i medici, gli infermieri e tutte le professioni sanitarie - a chi è in seconda e in terza linea in questo esercito che deve lottare insieme contro la pandemia». Il presidente si è detto «molto favorevole al nuovo piano vaccinale, perché si è messo da parte il principio di anticipare la somministrazione delle dosi a determinate categorie professionali, che mi vedeva molto contrario, e si procede invece per fasce di età. Soprattutto gli over 65 e le persone con pluripatologie sono quelle che rischiano di più per la loro salute e che, ricoverate, possono portare a saturazione il sistema ospedaliero. Se mettiamo in sicurezza questa fascia di popolazione - ha concluso Fedriga -, risolviamo una buona parte del problema pandemico».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA