«Celebrare ogni anno la Giornata dedicata alle vittime della mafia il 21 marzo, rendendo onore ad una persona che ha pagato con la vita la lotta alla mafia, ma il cui impegno civico e coraggio meritano di essere additati quali esempi in modo particolare per le nuove generazioni». Parte da questa premessa la decisione del consigliere Alessandro Galante di presentare un ordine del giorno in vista del consiglio comunale in agenda per oggi, con inizio alle 18, che si terrà in videoconferenza, con l'obiettivo di chiedere all'amministrazione comunale di prevedere, nella piazzetta intitolata a Peppino Impastato, una targa o comunque una modalità per ricordare una vittima della mafia. «Quest'anno propongo di iniziare ricordando la figura di Piersanti Mattarella, oltre ai giudici Falcone e Borsellino come previsto da un altro odg già approvato dal consiglio comunale lo scorso luglio - spiega il consigliere Galante -. Piersanti Mattarella, già presidente della Regione Sicilia, si è contraddistinto per la lotta alla criminalità organizzata fino a pagare con la propria vita il suo coraggioso impegno civico, mai piegatosi alle volontà criminose che troppo spesso, in Sicilia, sono riuscite ad infiltrarsi nella politica. Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale presidente della Repubblica, è stata una persona di grande spessore umano e si è contraddistinto per coraggio e onestà nella sua opera di contrasto alla piaga mafiosa che stava dilagando nella pubblica amministrazione. Lui, al pari di altri politici, magistrati, giornalisti e gente comune, in seguito alle sue azioni di lotta e contrasto alla mafia è stato in un barbaro attentato il 6 gennaio del 1980». Un'iniziativa «che vuole essere di stimolo anche per le altre amministrazioni comunali».

