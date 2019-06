CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAPORDENONE Commercio e Comune, siamo al redde rationem. Non ancora ai ferri corti, ma quantomeno all'alba di un confronto che si annuncia decisivo, per giunta in uno dei periodi più caldi dell'anno, e stavolta il clima atmosferico non c'entra. La comunicazione, ancora informale ma che presto assumerà l'aspetto di una lettera, arriva dall'Ascom. L'argomento è sempre quello: i cantieri. Ma stavolta, trattandosi di due attori istituzionali (una categoria e un ente amministrativo), i toni non sono quelli della polemica di strada o...