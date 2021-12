LA PRIMA VOLTA

MASTERCHEF

SBARCA IN FVG

Per la prima volta in undici edizioni, Masterchef arriva in Friuli Venezia Giulia. Alla regione sarà dedicata l'esterna della puntata che andrà in onda su Sky Uno il 20 gennaio. Lo show culinario più popolare del mondo toccherà solamente la provincia di Trieste, con le riprese concentrate tra piazza Unità d'Italia, Miramare e Porto Piccolo (Sistiana).

SCUOLA IN LUTTO

È MANCATA

BARBARA FAVERO

L'istituto comprensivo Pordenone-Torre in lutto per la scomparsa di Barbara Favero, docente molto stimata e benvoluta. La comunità di Torre domani si stringerà attorno alla famiglia per l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino. La scuola l'ha ricordata con un commovente post sul sito internet del plesso. «Dentro ognuno di noi - scrive il personale dell'Istituto - Barbara lascia un segno vivo e profondo, una parola dolce e discreta, un sorriso aperto e radioso, un ideale fermo e condiviso, un impegno costante e incisivo: tracce indelebili di un'anima buona, di una professionista appassionata e anche di un'amica vera che sarà sempre insieme a noi».

SANITÀ

MANIFESTAZIONE

PER IL PERSONALE

Anche i consiglieri comunali Matteo Antoniel e Lucia Cibin aderiscono alla manifestazione organizzata per mercoledì dal Comitato Salute Pubblica Bene Comune. L'iniziativa ha raccolto anche l'adesione di Rifondazione comunista, che evidenzia la «carenza di organico pre e durante questa pandemia e quindi lo stremo del personale sovraccaricato da turni estenuanti, la continua chiusura di servizi in tutta la provincia, sia ospedalieri che territoriali, i continui tagli impartiti dai governi e dalla nostra Regione, il cui orientamento è quello dell'esternalizzazione di servizi e fondi al privato». Per questo motivo la Federazione provinciale del Partito della Rifondazione comunista aderisce all'appello di mobilitazione da parte del Comitat davanti all'ospedale di Pordenone dalle 11.30 alle 12 in solidarietà ai lavoratori della Sanità pubblica.



