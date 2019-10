CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PREVENZIONEPORDENONE Il virus dell'influenza potrebbe arrivare in anticipo rispetto agli ultimi anni. In regione sono già stati isolati i primissimi casi. E per cercare di rendere sempre più efficace la campagna di prevenzione attraverso la vaccinazione gratuita di over-65 e categorie a rischio l'avvio della profilassi quest'anno è stato anticipato di circa una settimana. La campagna 2019-2020 partirà il prossimo 24 ottobre. A tutti i residenti over-65 arriverà una lettera dalla Regione, attraverso l'Azienda sanitaria, per ricordare...