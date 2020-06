LA PREVENZIONE

PORDENONE Il piano scatterà già dalla prossima settimana, quando nelle case di riposo e in tutte le residenze protette della provincia di Pordenone partirà il secondo giro di tamponi a tappeto programmato dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria. La novità starà nel fatto che stavolta ad eseguire i test diagnostici non saranno più solo gli operatori dello stesso Dipartimento, impegnati ormai da mesi in prima linea alla ricerca del contagio da Coronavirus, ma anche gli infermieri interni alle strutture oggetto dell'indagine. L'iniziativa, annunciata alcune settimane fa dall'Azienda sanitaria, è già pronta a partire, in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

IL CAMBIO DI PASSO

Ogni struttura al suo interno avrà un ristretto numero di professionisti in grado di eseguire il tampone diagnostico ai colleghi e agli altri operatori che lavorano a contatto con categorie a rischio. La formazione, a cura del Dipartimento di prevenzione, inizierà con una prima fase di affiancamento, durante la quale gli infermieri interni alle case di riposo e alle residenze protette impareranno il mestiere della prevenzione anti-Covid dagli esperti dell'ospedale. Saranno in grado in breve tempo di eseguire i tamponi e di maneggiare il materiale una volta ultimato il test. La fase diagnostica, poi, spetterà come sempre ai laboratori accreditati sparsi soprattutto tra le province di Udine e di Trieste.

LE MOTIVAZIONI

In questo modo, coinvolgendo nell'operazione di test gli stessi infermieri che a loro volta ricevono il tampone, si libereranno personale e forze per puntare il mirino altrove. Verso quali categorie? Ad esempio le centinaia di educatori che nelle prossime settimane riprenderanno il loro posto nei centri estivi o alla guida di attività altamente frequentate come quelle dedicate ai bambini. Ma si sta lavorando anche per estendere in modo sistematico l'attività di test (sia sierologico che diagnostico) nei confronti di tutto il personale delle forze dell'ordine, sempre in prima linea dall'inizio dell'emergenza sul territorio provinciale. Il rischio è che a livello statistico ci possa essere un lieve aumento dei casi positivi riscontrati, ma semplicemente perché si andrà più a fondo con la ricerca degli asintomatici. Ampliando la platea dei destinatari dei test, però, si potranno isolare quanti più pazienti possibile, e l'operazione garantirà un vantaggio sulla strada dello spegnimento del contagio. I tamponi agli operatori delle case di riposo e ai lavoratori delle categorie a rischio proseguiranno, con cadenza almeno bisettimanale. È il piano della Regione che lo prevede. Ma lim I itarsi a indagare solo sul personale che lavora a contatto con le persone più vulnerabili rispetto a un qualsiasi patogeno (quindi anche al Coronavirus), significherebbe rincorrere gli asintomatici solo in una fetta - peraltro ristretta - della popolazione. L'operazione che scatterà la prossima settimana, con il secondo giro di test a tappeto, servirà proprio a superare la fase uno della prevenzione e a muovere un passo importante verso una maggiore sicurezza sul territorio.

M.A.

