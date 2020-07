LA PRESENTAZIONE

PORDENONE Successo per la cena con la quale, sabato scorso, l'associazione Insieme per odv si è presentata alla comunità del quartiere Pordenone Nord e alla città. Il salone polifunzionale della parrocchia del Sacro Cuore era al completo. Ad aprire la serata, il presidente della neonata associazione Angelo Gnan, che ha presentato la nuova realtà: un'associazione laica, che fa parte degli enti del terzo settore, ha sede nella parrocchia del Sacro Cuore e, grazie a una recente convenzione stipulata con le due parrocchie, Sacro Cuore e Immacolata, autorizzata dalla Curia, avrà la possibilità di utilizzare le strutture parrocchiali a favore della comunità. Ha quindi fornito alcune informazioni su scopi, finalità e attività dell'associazione, su quelle programmate e di prossima realizzazione, evidenziando l'intenzione di collaborare con altre realtà cittadine e non solo. Sono quindi intervenuti il sindaco Ciriani e il parroco Maurizio Lessio, che hanno espresso la disponibilità a sostenere l'associazione. Presenti anche i rappresentanti dei gruppi parrocchiali e del Gruppo Scout PN3 e, per l'amministrazione comunale, anche gli assessori Walter De Bortoli e Stefania Boltin e il consigliere comunale Giovanna Favret. Inoltre, per altre associazioni pordenonesi, Flavio Bigatton di Fiab Aruotalibera, Paolo Turchet del Club Ruote del passato, Nadia Lorenzon per la Pro loco, Luciana Pennelli, Bruno Bertin e Arianna Brunettin per la San Valentino, salutati con un caloroso applauso in memoria di Franco Toffolo. La serata è stata allietata dalla musica di Adolfo Melilli e del maestro Flavio Facca e da alcune perfomance del gruppo Coro Ana Montecavallo. Info sull'associazione sul sito internet https://insiemeper-odv.org.

