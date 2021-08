Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Green pass e sagre di paese, la Prefettura fa chiarezza: la certificazione servirà anche per le manifestazioni che prevedono l'uso di spazi aperti nei comuni, e non solo per chi userà solamente un tendone o un palazzetto. Ma non sarà necessario - ed è importante - richiedere il green pass ai residenti che attraverseranno le aree dei festeggiamenti per rientrare a casa. Lo ha fatto sapere ieri il sindaco di Valvasone Arzene, Markus...