La Prefettura boccia il nuovo stadio «Il progetto deve essere migliorato»

L'INTOPPOPORDENONE Così com'è disegnato, non s'ha da fare. Semaforo rosso: il nuovo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, cioè la futura casa del Pordenone Calcio di Mauro Lovisa, non ha passato l'esame del comitato che si è riunito ieri mattina in Prefettura, che ha visto anche la presenza dei vertici della Questura. I DETTAGLILe modifiche all'impianto, progettate in seno all'Uti del Noncello con la firma dei tecnici del Comune di Pordenone, così come sono state impostate non soddisfano le esigenze di sicurezza messe nero su bianco dalle...