PORDENONE Ingorghi e inquinamento alle stelle. I volumi di traffico lungo la Pontebbana sono tornati ad essere quelli del periodo pre Covid e non passa giorno che, soprattutto negli orari di punta, si formino lunghe code in entrata e in uscita da Pordenone.

I punti dolenti della viabilità sono noti: l'incrocio tra la ss13, via Interna e via San Daniele, l'intersezione all'altezza del Garage Venezia e l'imbuto che si viene puntualmente a creare all'altezza del ponte sul Meduna. Le soluzioni ci sono ma bisognerà munirsi di pazienza. Il prossimo anno, all'intersezione tra la Pontebbana e le vie Interna e San Daniele, è prevista la realizzazione di una rotonda. Se da un lato permetterà un migliore deflusso del traffico, evitando lunghe code in prossimità dell'impianto semaforico, dall'altro permetterà di mettere ulteriormente in sicurezza l'incrocio. Anche per l'attraverso di pedoni e ciclisti. Il progetto di fattibilità tecnico-economica (800mila euro) è approdato nei mesi scorsi in Consiglio comunale.

«Realizzeremo - ricorda l'assessore Cristina Amirante - un asse di supporto alla discesa e all'accesso dei mezzi alla città da San Quirino, Cordenons e Aviano. La rotonda permetterà, oltre a mettere in sicurezza un incrocio che continua a fungere da tappo, di sgravare un po' del traffico che ora si concentra molto tra la Pontebbana e via Montereale». L'importante, al di là di tutto, è che nel 2022, in quel punto, sia possibile attraversare la Pontebbana in piena sicurezza. Il cronoprogramma è già segnato e per i lavori c'è l'intera copertura finanziaria, compresi gli interventi che andrà ad effettuare Hydrogea per quanto concerne la nuova linea dell'acquedotto. Il cantiere, dal momento che gli espropri dei terreni stanno procedendo in maniera piuttosto spedita, dovrebbe aprirà la seconda metà del prossimo anno. L'apertura della rotatoria, se non ci saranno intoppi, avverrebbe di conseguenza entro la primavera del 2023. «Per quest'anno precisa l'assessore Amirante i lavori sulla Pontebbana sono terminati. Realizzato il sovrappasso ciclo pedonale, non sono previste ulteriori opere. Per quelle, come detto, sarà decisivo il 2022 e non ci saranno opere aggiuntive rispetto a quella che abbiamo già programmato. Il consigliere Nicola Conficoni dovrà farsene una ragione».

L'esponente del Pd aveva chiesto, infatti, che venisse realizzata, nell'immediato, un'altra rotatoria lungo la Pontebbana, all'altezza di via del Troi. «Dal momento che non è possibile paralizzare la ss13 con più lavori simultanei chiarisce Amirante una volta che sarà concluso il cantiere tra via Interna e via San Daniele sarà possibile aprire un ragionamento. Prima, però, c'è tutta la partita che riguarda la realizzazione di una rotonda, a Porcia, all'altezza del Garage Venezia, e il raddoppio del ponte sul Meduna: punti dove la dimensione delle code che si vengono a formare non è minimamente paragonabile a quella che, invece, interessa l'impianto semaforico di via del Troi. Ho l'impressione che il modo di ragionare del consigliere Conficoni sia, ancora una volta, poco coerente con la realtà dei fatti e con le critiche che spesso sono piovute, proprio sulla viabilità, dal centrosinistra». L'assessore, chiuso il capitolo Pontebbana, ha garantito che a breve è previsto l'inizio dei lavori a Rorai Grande, in via Maggiore e in viale Grigoletti. «Non prima assicura esserci confrontati con i cittadini». Un nuovo look, dunque, per il quartiere. Previsti pavimentazione in porfido, marciapiedi nuovi, abbattimento delle barriere architettoniche, parti d'asfalto rialzate per invitare a rallentare, nuova illuminazione a led. Riguarderà il fulcro del quartiere e cioè piazzale San Lorenzo e via Maggiore. Questi interventi fanno parte del primo lotto, poi ce ne sarà un secondo e un terzo che interesseranno le altre aree del rione. «L'obiettivo - ha rimarcato Amirante - è mettere in sicurezza pedoni, ciclisti, persone con handicap e riqualificare il cuore pulsante di Rorai».

