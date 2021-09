Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLIZIAPORDENONE (c.a.) Alle 7 del mattino in via Piave squilla il telefono: è il questore Marco Odorisio, annuncia ad Alida e Carlo Brescancin che dopo sette mesi di indagini i rapinatori sono stati presi. «La commozione è stata reciproca», afferma il questore durante la conferenza stampa organizzata ieri mattina per illustrare l'importante risultato investigativo ottenuto dalla Squadra Mobile diretta da Andrea Rosato. «Ho voluto dar...