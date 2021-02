PORDENONE

Camminavano piano, osservando con interesse i portoni di ingresso di alcune abitazioni in via Udine. La loro presenza. alle 8.30 di ieri, ha attirato l'attenzione di un equipaggio della Squadra Volante. Insospettiti, gli agenti hanno bloccato le due giovani di 19 e 20 anni, domiciliate a Treviso, in un campo nomadi. Durante il controllo, nascosti sotto il maglione della 19enne sono stati trovati un cacciavite di grosse dimensioni ed un altro di piccole dimensioni a mo' di brugola, arnesi chiaramente utilizzati per aprire porte ed infissi delle abitazioni dove poi rubare. Accompagnate in Questura, da riscontri risultavano a carico delle due giovani, numerose segnalazioni e denunce a vario titolo per reati contro il patrimonio, quali furto in abitazione, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere, reati perpetrati fra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. L'ultimo episodio il 28 gennaio scorso, quando erano state fermate a Silea (Tv) e trovate in possesso di una borsa con vari monili in oro e orologi, bottino di un furto perpetrato poco prima in un'abitazione. Sussistendo i presupposti di legge, il questore Marco Odorisio ha disposto l'allontanamento dalla provincia di Pordenone per anni 3, con l'adozione del Foglio di via obbligatorio.

