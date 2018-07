CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPORDENONE Sull'ex Amman si accende lo scontro politico dopo il no in Consiglio regionale all'emendamento Bolzonello che chiedeva di girare al Comune la somma di 1,5 milioni per l'acquisto dell'ex Cotonificio. «Facile svegliarsi adesso. Il Pd fa la voce grossa ma si dimentica che fino a due mesi fa esprimeva in Regione un vicepresidente pordenonese che, a memoria, poco ha fatto sulla riqualificazione dell'Amman o sulla difesa degli utili generati dalla sanità pordenonese», a rispedire la critiche al mittente è Mattia Tirelli,...