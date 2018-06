CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPORDENONE Stati generali della cultura e incentivi per la riqualificazione delle attività commerciali di piazza Risorgimento fra le promesse non mantenute dell'amministrazione Ciriani. Il promemoria arriva dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Samuele Stefanoni, che richiama l'attenzione sulle due questioni. La prima è, appunto, quella di «non aver convocato la Terza commissione per valutare il progetto Pordenone capitale della Cultura e non aver ancora convocato gli Stati generali della cultura», con la partecipazione...