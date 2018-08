CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPORDENONE Prima la disinfestazione straordinaria in via Buozzi, poi gli interventi autorizzati (ma realizzati dagli organizzatori) per il Music in village e la Festa in piassa. Ora il Pd chiede che, alla luce dei casi di West Nile virus, si intervenga anche in altri siti particolarmente frequentati. «Le azioni messe in atto dal Comune contro la proliferazione della zanzara tigre destano non poche perplessità - commenta infatti Nicola Conficoni, che sul tema ha presentato un'interrogazione -: nello scorso maggio, infatti, a causa...