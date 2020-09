LA POLEMICA

PORDENONE (L.Z.) «Su piazza Risorgimento l'assessore Loperfido è come Daniele Capezzone quando parlava di Silvio Berlusconi: riesce a negare anche l'evidenza»: il riferimento di Marco Salvador (Pn1291) è alle dichiarazioni dell'esponente della Giunta Ciriani, che ha spiegato ieri come la situazione, dal punto di vista della sicurezza, sia molto migliorata. «Le cronache riportano da sempre ribatte il consigliere di opposizione e anche negli ultimi giorni, liti e risse frequenti in piazza Risorgimento. Forse l'assessore, molto presente sui social, non si accorge di quello che succede in piazza».

Ma le critiche di Salvador riguardano anche gli altri aspetti della questione piazza Risorgimento, sulla quale da anni il dibattito politico è acceso: «Hanno dichiarato che era una piazza degradata e hanno demonizzato tutti gli immigrati che la frequentavano, comprese le tante famiglie che positivamente la occupano e la animano, facendo di tutta l'erba un fascio. Solo adesso si sono accorti di queste presenze positive, dopo averle rigettate. E non parliamo del commercio, per il quale questa è ormai ribattezzata piazza fallimento, con in più il fatto che in questi cinque anni le chiusure di attività si sono allargate anche ad altre zone del centro. Piazza Risorgimento è il simbolo del fallimento amministrativo e culturale di questa maggioranza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA