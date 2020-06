LA POLEMICA

PORDENONE L'ufficio postale di Sacile 1 riapre, a giorni alterni, dopo l'interrogazione presentata alla Camera da Vannia Gava, che annuncia di voler continuare la battaglia per altri sportelli del territorio. Ma per il sindacato dietro l'emergenza Covid-19 c'è un problema cronico di carenza di personale e interventi come quello per la riapertura di Sacile 1 rischiano di creare ulteriori difficoltà in altri siti. A intervenire è Gianfranco Parziale, della Cisl Slp: Apprendiamo con non troppo stupore - spiega - la riapertura a giorni alterni dell'ufficio postale di Sacile succursale 1. Premettiamo che il nostro obiettivo è aprire tutti gli uffici postali e garantire una gestione regolare ed efficiente dei servizi, e per questi motivi abbiamo sottoscritto un accordo sulle politiche attive che dovrebbe garantire il necessario ricambio di personale ma che Poste tarda ad attuare. La decisione di riaprire Sacile succursale 1, avvenuta, come ultimamente accade, grazie all'azione politica condotta dalla deputata Vannia Gava, mette però in crisi un equilibrio molto labile che inevitabilmente comprometterà l'apertura di altri uffici postali del territorio e sicuramente rischia di far saltare le ferie dei dipendenti di Poste italiane che, è bene ricordarlo, sono stati regolarmente in servizio anche durante il periodo di lockdown.

L'INCONTRO

Nell'incontro avuto con l'azienda lo scorso 18 giugno, le organizzazioni sindacali spiegano di avere rinunciato a chiedere la riapertura di altri sportelli per senso di responsabilità, proprio per evitare di creare ulteriori difficoltà e di mettere a rischio le ferie dei dipendenti. Ora la riapertura di Sacile 1 si ripercuoterà sul servizio fornito a Sacile, con la formazione di code. Le gravi carenze di personale degli uffici postali che si trascinano da anni - continua Parziale - sono aggravate dai pensionamenti costanti dei dipendenti. Solo in questi primi mesi dell'anno sono andati in pensione 23 operatori a fronte di soli due ingressi part time. C'è dunque un 12 per cento netto in meno. La situazione è allarmante. La verità è che ad oggi non abbiamo il personale necessario per aprire tutti gli uffici postali. Tantissimi dipendenti vanno oltre i propri doveri per garantire il servizio. Chiedo quindi alla deputata Gava di riportare anche queste istanze a Poste Italiane e in Parlamento. Bisogna assolutamente intervenire, altrimenti dal primo settembre molti uffici non riapriranno. A oggi in provincia di Pordenone sono operativi 80 uffici postali su 84: chiuso quello di Maron di Brugnera dopo un assalto dei malviventi allo sportello automatico e chiusi per razionalizzazione in seguito all'emergenza Covid-19 quelli di Porcia 1 (Sant'Antonio) e Savorgnano, mentre la riapertura a giorni alterni di Sacile scatterà dal 29 giugno. Quanto agli orari, la razionalizzazione prevede che 54 uffici siano aperti su sei giorni (quattro dei quali da mattina a sera e 50 solamente al mattino), 26 a giorni alterni e quattro chiusi (tre dal 29 giugno). Il periodo è inevitabilmente quello della gestione estiva degli uffici e del personale, ma Poste italiane ribadisce come la razionalizzazione e le modalità di erogazione dei servizi (per esempio il pagamento anticipato e scaglionato delle pensioni di luglio) rispondano alle disposizioni in materia di Covid-19: in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, Poste italiane continua a garantire il servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e della collettività tutta. A tal fine, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto, l'erogazione dei servizi è rimodulata.

Lara Zani

