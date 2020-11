LA POLEMICA

PORDENONE «L'annuncio, da parte dell'assessore Ricardo Riccardi, dell'istituzione del corso di laurea in Assistenza sanitaria è certamente positivo. Vista la situazione, però, resta un rammarico sui tempi con i quali la Giunta Fedriga ha risposto a un'esigenza che la categoria sta chiedendo da tempo e il Pd ha fatto emergere già con un ordine del giorno in occasione della legge di stabilità votata a dicembre 2018. Ora, in piena pandemia, arriva la risposta. Meglio tardi che mai». Lo afferma il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni che ricorda di aver presentato, in occasione dell'ultima seduta d'Aula, un ordine del giorno che impegnava la Giunta all'attivazione del corso di laurea in Assistenza sanitaria negli atenei di Udine e Trieste. «Prima di questa richiesta, nell'Assestamento estivo - argomenta - avevo chiesto lo stanziamento di 210mila euro in tre anni verso i due atenei. Gli assistenti sanitari sono quelli che si stanno occupando anche dei tamponi, del tracciamento e dell'informazione: il loro contributo sarebbe stato molto utile anche ora. Se siamo finiti in zona arancione, infatti, è anche a causa dei ritardi nel processare i tamponi e delle difficoltà nell'eseguire le indagini sul focolai. Se la Giunta avesse preso in considerazione la richiesta di finanziare il corso già nel 2018 - conclude - ora sarebbe già realtà. Ma a questo ritardo si somma anche quello del concorso bandito a luglio per 38 assistenti sanitari, purtroppo solo la metà dei 76 necessari immediatamente. Speriamo che l'epoca dei ritardi si chiuda qui e che non si continuerà a prendere le decisioni solo in base ai colori politici».

