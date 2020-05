LA POLEMICA

PORDENONE È scontro tra i due consiglieri regionali Simone Polesello (Lega) e Nicola Conficoni (Pd). Motivo del contendere la riapertura delle discoteche. «Il Governo risponda con sollecitudine alle esigenze di discoteche, locali notturni e ristorazione. Parliamo di un comparto che dà lavoro a migliaia di persone in Friuli Venezia Giulia, molto spesso giovani studenti che riescono a mantenersi il percorso universitario grazie al lavoro stagionale. È quindi urgente riaprire, ovviamente con le giuste precauzioni, perché oramai il settore è fermo da più di due mesi e se si dovesse attendere fino al primo giugno, non ci sarà più nulla da riaprire. I tanto sbandierati aiuti promessi sono stati soltanto tante belle parole, ma nulla di concreto. Ad esempio - continua Polesello - per chi non è riuscito ad anticiparla, la cassa integrazione deve ancora arrivare, e anche l'indennità da 600 euro a molti operatori del settore ancora non è arrivata. Il Governo cosa intende fare, lavoratori di serie A e lavoratori di serie B? Servono risposte immediate - conclude l'esponente leghista - per la sopravvivenza dei locali, per il mantenimento dei posti di lavoro e per una ripartenza in sicurezza. Personalmente sono a disposizione per ascoltare tutti gli imprenditori del settore e collaborare con consiglieri di ogni schieramento per dare risposte veloci ed efficaci. Secca la replica del consigliere Conficoni. «La proposta di riaprire con urgenza le discoteche avanzata dal consigliere Polesello è tanto irresponsabile quanto spregiudicata. Premiando l'immane sforzo collettivo compiuto dall'intera comunità nazionale, domani milioni di italiani ritorneranno finalmente al lavoro dopo una lunga pausa. Tutti speriamo vi siano le condizioni per accelerare la riapertura delle attività che continueranno a rimanere chiuse, ma in questo momento il liberi tutti è prematuro. Come evidenzia il rapporto tecnico su cui il Governo ha basato le decisioni, infatti, non siamo ancora usciti dall'emergenza e se non vogliamo rischiare dannose marce indietro dobbiamo ripartire con gradualità. In questo quadro, però, invece di sposare equilibrio e sicurezza, la Lega preferisce cavalcare la comprensibile esasperazione di coloro che meritano solidarietà e aiuti concreti perché devono portare ancora pazienza, arrivando al punto tale da considerare impellente persino lo svolgimento di quei balli in mascherina che mal si conciliano con la necessità di evitare assembramenti e rispettare le regole di distanziamento sociale. Se vogliamo ridurre il rischio del contagio non facciamoci tentare dal populismo».

