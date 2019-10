LA POLEMICA PORDENONE Costi lievitati e tempi incerti per la realizzazione della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPORDENONE Costi lievitati e tempi incerti per la realizzazione della nuova sede di Hydrogea, in piazza Duca d'Aosta. In occasione dell'approvazione del bilancio consolidato, botta e risposta fra il consigliere comunale del Pd, Nicola Conficoni, e il sindaco, Alessandro Ciriani, sulla partecipata e sui suoi investimenti. Nel verbale dell'assemblea dei soci del 1. luglio del 2019 il consigliere Paolo Santin evidenzia che il preventivo iniziale degli interventi per lo spostamento della sede di proprietà della società è passato da un...