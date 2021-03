LA POLEMICA

PORDENONE Caterina Bianco, del Movimento 5 Stelle di Pordenone, ritiene che sull'emergenza sanitaria il sindaco Alessandro Ciriani stia adottando «la politica dello scaricabarile» e che «a seconda della convenienza stia cambiando opinione sulla necessità di tenere aperta o chiusa una regione». La grillina, preoccupata per il peggioramento dei contagi, in una nota ricorda che lo scorso ottobre Ciriani aveva chiamato tutti a scendere in piazza XX Settembre in segno di protesta. «Si permette, dal suo profilo Facebook - aggiunge - di invitare i cittadini a non innescare discussioni su quanto siano giuste o sbagliate le decisioni assunte dal presidente Fedriga, che mostrando più responsabilità di quella che sino a questo momento ha usato lui, ha deciso di rendere omogenea la colorazione arancione per tutta la regione».

Secondo Caterina Bianco, Ciriani rischia «di instillare nei cittadini ancora più confusione di quella che c'è già e, al contempo, di esasperare animi tesi più che mai». Invita il sindaco a seguire le direttive della Regione Fvg e a muoversi nella stessa direzione indicati dalla giunta Fedriga. Non manca la frecciata finale. «Non era lui quello che andava dicendo che quando si mettono le zone rosse, come a Natale, i contagi aumentano e quando arriva la primavera questi diminuiscono? - sbotta - Ciriani ha toppato un'altra volta, se ne faccia una ragione. Fare il virologo e l'epidemiologo non è suo mestiere, lo abbiamo capito. Si concentri, invece, ad amministrare bene la città, lavoro per il quale è pagato, che di situazioni da risolvere ancora (extra Covid) ce ne sono parecchie».

