LA POLEMICA PORDENONE Ancora una volta, il Partito Democratico è contro

LA POLEMICAPORDENONE Ancora una volta, il Partito Democratico è contro la democrazia. Pare assurdo ma continuano ad opporsi alla possibilità che gli italiani possano votare. Dopo i giochini di palazzo a Roma, con cui il Pd, senza passare dalle elezioni e sfiduciato in tutte le tornate elettorali più recenti, anche in Friuli Venezia Giulia, si oppongono alla possibilità che i cittadini possano scegliere i propri rappresentanti. Questo il commento del consigliere regionale della Lega, Simone Polesello (in foto), che aggiunge: Personalmente...