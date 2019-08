CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICADopo il presidio di una settimana, il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Mara Turani rilancia il tema dell'abbattimento degli alberi in via Piave e la questione accende di nuovo il dibattito: da una parte il partito degli alberi, che contesta questo progetto e lo accosta ad altri provvedimenti di questo tipo; dall'altra chi risponde con le immagini dei marciapiedi attuali della strada, danneggiati dalle radici delle piante e impraticabili soprattutto per passeggini e carrozzelle per disabili. Il confronto fra la situazione...