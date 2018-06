CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PIAZZAPORDENONE L'ambito di piazza Risorgimento perde un'altra attività commerciale. Non ha infatti dato risultati la ricerca, avviata ormai da tempo, di qualcuno che potesse rilevare la storica Gastronomia Forniz, dopo 53 anni di attività alle porte dell'ex piazza delle corriere. E alla stessa sorte sembra destinato un altro pezzo di storia della città, poche centinaia di metri più in là, la Gelateria artigiana di viale Dante, a sua volta alla ricerca di un nuovo gestore.Le ragioni per cui storiche attività commerciali appaiono senza...