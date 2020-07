LA PETIZIONE

PORDENONE Sono oltre 5mila le firme per chiedere che il Tagliamento sia candidato a patrimonio dell'umanità Unesco e che la Regione si faccia parte attiva di questa azione. La petizione, indirizzata dal segretario del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha registrato da subito un ampio consenso nella comunità civile che invoca per il Tagliamento l'ultimo fiume alpino che scorre in libertà, un ecosistema unico, dal valore universale, che ha contribuito alla costruzione dell'identità di un territorio dalla storia millenaria la massima tutela possibile. All'iniziativa hanno già aderito numerosi esponenti del mondo culturale friulano: artisti, scrittori, giornalisti che hanno fatto sentire la loro voce a sostegno della candidatura e il cui intervento si può ascoltare sulla pagina del gruppo Facebook Tagliamento bene comune, costantemente aggiornata sulle iniziative di sensibilizzazione alla tutela del re dei fiumi alpini. A supporto della candidatura Unesco stanno scendendo in campo anche scienziati e ricercatori di fama internazionale. «La straordinaria mobilitazione di migliaia di persone in pochi giorni a favore della candidatura del Tagliamento, bocciata dall'assessore regionale all'Ambiente Scoccimarro e dalla maggioranza in Consiglio regionale, è l'ennesima dimostrazione di questa distanza», commenta Moretuzzo. La petizione si può sottoscrivere all'indirizzo https://www.change.org/p/sergio-costa-il-tagliamento-sia-patrimonio-mondiale-naturale-unesco.

