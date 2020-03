I CONTROLLI

PORDENONE C'è una quarantena che si protrarrà per altri 15 giorni una volta che le attività commerciali potranno riaprire i battenti. Riguarda due esercizi pubblici della provincia di Pordenone che la scorsa settimana erano stati sanzionati dalla Guardia di finanza e dai carabinieri di Sacile per non aver rispettate le disposizioni del decreto Conte. Il prefetto Maria Rosaria Maiorino ha disposto una chiusura di due settimane per il Caffè Stazione di Casarsa e per la pizzeria Leon Bianco di Roveredo.

LE CHIUSURE

I provvedimenti sono stati notificati ieri dai finanzieri e dai militari dell'Arma. L'intervento a Roveredo risale al 14 marzo. In pizzeria, durante un controllo, erano stati trovati la titolare, il marito, due camerieri e il consigliere cominale Alberto Cattaruzza che, seduto a un tavolino, mangiava una pizza e beveva una birra. Cattaruzza aveva appena finito di lavorare, era passato a prendere una pizza da portare casa, ma vista l'ora tarda era stato invitato a consumarla nel locale. Non c'erano altri clienti. Secondo i carabinieri, quella sera nel locale non sono state rispettate le distanze di sicurezza e soltanto una persona indossava la mascherina.

Al 18 marzo risale il controllo dei finanzieri al Caffè Stazione di Casarsa, unico locale rimasto aperto perché si trova all'interno della stazione ferroviaria. Avrebbe dovuto essere un punto di riferimento per i viaggiatori, in realtà molte persone del posto andavano a bere il caffè, come l'avventore servito al banco senza rispettare la distanza di sicurezza di un metro. A notificare il provvedimento è stata la Tenenza di San Vito.

I FURBETTI

Le sanzioni amministrative dai 400 ai 3mila euro (oppure 280 euro per chi paga entro 60 giorni, perché ottiene uno sconto del 30% sul minimo hanno finalmente scoraggiato coloro che continuavano a uscire di casa con giustificazioni insostenibili. Che nelle strade circolino meno persone, lo si evince dal fatto che il numero delle persone controllate giovedì si è drasticamente abbassato: 462 persone, quando negli altri giorni (fatta eccezione per la domenica) la media oscilla tra 700 e 800. Ma la buona notizia è che dei 462 soggetti controllati giovedì da poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti delle Polizie locali, nessuno avrà conseguenze. Erano tutti in regola, fatta eccezione per una persona denunciata per un altro reato. Continua a dare buoni risultati anche il monitoraggio: su 594 esercizi controllati, soltanto uno è stato sanzionato per non aver rispettato le misure di contenimento.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA