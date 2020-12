L'ANALISI

PORDENONE A trainare la tendenza, sono le province di Udine, Gorizia e Trieste, mentre quella di Pordenone è ancora in sofferenza e proprio in quest'ultima settimana subisce gli effetti del picco. Ma nel complesso il Friuli Venezia Giulia vede sempre più chiaramente la discesa della curva del contagio, i cui effetti iniziano a riverberarsi anche sulla situazione negli ospedali, ancora estremamente difficile ma non più in crescita. E il tutto è sintetizzato nel valore diventato il simbolo della pandemia: l'indice Rt. E stavolta in Fvg cala davvero, in modo sensibile, come mai accaduto sino ad oggi nella seconda ondata. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che sarà reso pubblico oggi, testimonia infatti come l'Rt a sette giorni (quello tenuto maggiormente in considerazione dal ministero della Salute) sia sceso da quota 0,97 a quota 0,7. Negli ultimi tre mesi non si era mai verificato un calo simile. Significa che il ritmo del contagio ora cala davvero. E calerà ancora, dal momento che l'Rt non fotografa la situazione attuale, ma immagina (su basi scientifiche) quella delle prossime settimane. Anche l'Rt sui 14 giorni cala: era a quota 0,91 e ora è a 0,78.

LA TENDENZA

Dai numeri alla loro trasposizione in prosa: la pandemia in Friuli Venezia Giulia è in frenata, ora più decisa rispetto alle ultime rilevazioni. L'analisi dell'Iss prende in esame la settimana tra il 7 e il 13 dicembre. Il 14, 15, 16 e 17 dicembre, inoltre, il tasso dei contagi sui tamponi è sceso ulteriormente. Ed è proprio dal rapporto tra positivi e test che parte il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Va ricordato che gli esperti dell'Iss considerano solo i casi testati (cioè quelli sospetti) e non le attività di screening periodico che riguardano ad esempio il personale sanitario. Nel penultimo report la percentuale dei positivi era a 24,9, mentre ora è calata al 22,2 per cento. È sul territorio che i contagi calano di più (22,3 contro il 25,7 per cento di una settimana fa), mentre in ospedale il valore è ancora al 21,6 per cento, alto rispetto agli standard. Il numero totale dei casi segnalati dalla Protezione civile nella settimana di riferimento è pari a 4.139, in diminuzione del 29,5 per cento rispetto alla rilevazione precedente. Un altro valore importante è quello dei focolai, che per la prima volta dopo mesi sono in diminuzione. Sono 1.859 quelli attivi, contro i 1.950 della settimana precedente. In calo anche i nuovi cluster: 689 contro gli 826 dei sette giorni che avevano portato al report 30, il secondo della zona gialla. In leggera discesa anche l'occupazione dei posti letto in ospedale: in Area medica si è passati dal 52 al 51 per cento, mentre in Rianimazione si è andati dal 27 al 32 per cento. Soprattutto per quanto riguarda le Rianimazioni, si avvicina di nuovo la soglia del 30 per cento, che il ministero della Salute considera come limite di sicurezza.

L'ORIZZONTE

Il Friuli Venezia Giulia non vedrà il varo di ordinanze locali simili a quella restrittiva del Veneto. Fedriga sposa solamente la stretta del governo, ma con degli appunti. «Non pagare i ristori non ci renderà ricchi, ci renderà più poveri per molti anni. Se le saracinesche rimarranno abbassate in futuro, noi per molti anni saremo più poveri, perché ci saranno meno persone che pagano le imposte. Noi Regioni abbiamo detto che se il governo ritiene indispensabile procedere a nuove chiusure, a queste devono corrispondere dei risarcimenti, non li chiamo neanche ristori; risarcimenti totali per questo periodo». Fuori discussione la permanenza in zona gialla.

Marco Agrusti

