PORDENONE La pandemia ferma anche le bandiere dell'arcobaleno. La 24. edizione della Via Crucis per la pace non sarà celebrata dal consueto corteo multicolore pre-pasquale, impegnato a unire Pordenone ad Aviano attraverso le varie tappe rappresentate dalle stazioni di meditazione. Non è un rinvio, né un posticipo: l'appuntamento è per il 2021. «Abbiamo deciso la sospensione commenta don Giacomo Tolot, il pasionario dei Beati costruttori di pace per rispettare le norme di legge imposte da questo periodo così difficile. La nostra iniziativa ha una genesi forte e precisa: non avrebbe avuto senso riproporla in estate o in autunno. Meglio guardare già al futuro, sperando che sia migliore».

Il filo conduttore di quest'anno sarebbe stato Ma io vi dico, con riflessioni mirate sulla dignità della donna, immigrata e non, sul mondo operaio, sul senso della religione, sul rapporto complesso tra generazioni. «L'idea di fondo aggiunge il sacerdote, a lungo parroco di Vallenoncello era quella di raccontare non tanto cosa ha patito Gesù Cristo durante la sua Passione, quanto perché ha dovuto subirlo, legando il suo messaggio alla situazione dei nostri giorni».

Il senso della Via Crucis per la pace è quello di ritrovare il senso del vivere quotidiano aprendo il proprio cuore e facendosi carico dell'accoglienza, della solidarietà e della condivisione con i più poveri. «Aviano per noi diventa l'emblema della disuguaglianza e di un mondo che si regge sulla forza puntualizza don Tolot -, una ferita permanente alla madre terra, costretta a generare morte con le armi che sono custodite tra le mura della struttura militare. Noi camminiamo con gioia perché, nonostante tutti i nostri limiti, le paure, le stanchezze e i rifiuti, le strade della pace restano segnate dal dono della vita, illuminate dal volto di tante sorelle e fratelli».

In attesa di rimettersi a marciare, il quasi ottuagenario prete che vive in un eremo a Barcis e presta servizio in Valcellina, ha sperimentato una nuova modalità di comunicazione prodotta dall'epidemia. «Non potendo celebrare l'Eucarestia sorride -, registro una serie di considerazioni sul Vangelo della domenica. Le leggo al telefono alla pordenonese Paola Masserutto. Lei, che è molto più tecnologicamente avanzata di me, trasmette il sonoro a tanti amici, che a loro volta commentano le mie tesi. Così, attraverso il confronto reciproco, tutti ne usciamo arricchiti. Sono molto contento, perché questa catena si è allargata in fretta. Anzi, credo proprio di non avere mai avuto un uditorio così ampio».

