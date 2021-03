IL PROGETTO

PORDENONE Approda in consiglio il progetto di fattibilità tecnico-economica per la rotatoria all'intersezione fra la statale 13 e le vie Interna e San Daniele. La delibera è inserita all'ordine del giorno della seduta convocata, in via telematica, alle 17.30 di oggi. L'assemblea sarà chiamata poi a votare la modifica al Regolamento d'igiene e l'approvazione del Regolamento del canone Unico patrimoniale e canone mercatale di competenza dell'assessore Emanuele Loperfido; la ratifica di una variazione di bilancio e la modifica del Programma triennale dei lavori triennale dei lavori pubblici presentata alle Politiche sociali dall'assessore Eligio Grizzo e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per effetto di alcune sentenze di causa civile proposto dal sindaco Alessandro Ciriani. Numerose anche le interrogazioni. All'ordine del giorno sono infatti iscritte quella del gruppo di Fratelli d'Italia che chiede l'istituzione di zone dedicate ai fumatori nei luoghi pubblici e quelle del gruppo consiliare del Pd che riguardano l'elettrodotto Casarsa-Sacile, il centesimo anniversario delle barricate antifasciste e Torre, i cosiddetti Neet a Pordenone, lo sfratto de Il circolo delle idee dai locali del centro sociale Glorialanza a Villanova, la richiesta di stati generali della sanità pordenonese, il doposcuola in città e i discussi cartelli del parcheggio di via Vesalio. Lungo anche il capitolo delle mozioni, alcune piuttosto datate, che attendono di essere discusse una volta esaurite le deliberazioni: si va dalla questione della solidarietà alla senatrice Liliana Segre, tema già affrontato e rimasto in sospeso, alla richiesta - proveniente da tutta l'opposizione - di esprimere solidarierà al giornalista Giuseppe Ragogna per le minacce di cui è stato oggetto.

Lara Zani

