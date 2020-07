LA NOVITÀ

PORDENONE Arriva a Pordenone il nuovo «Sportello energia Fvg». Offre a cittadini, enti e imprese informazioni e consulenza gratuita su come sfruttare agevolazioni e incentivi per l'efficientamento energetico di case e edifici, dalle detrazioni fiscali al conto termico, dai contributi regionali a quelli nazionali. Lo sportello è un'iniziativa dall'agenzia Ape Fvg in collaborazione con Comune e Regione. Il servizio esordisce oggi all'ingresso degli uffici comunali di via Bertossi 9. Sarà aperto tutti i martedì dalle 10 alle 16, con possibilità di prenotare un appuntamento. Disponibili e-mail, telefono (sportelloenergia@ape.fvg.it 353 41 04 289) e un sito web, le schede informative di tutte le agevolazioni, esempi pratici, domande frequenti e contatti (www.sportelloenergia.ape.fvg.it). «Questo servizio spiega il direttore di Ape Fvg, Matteo Mazzolini oltre a fornire informazioni pratiche sugli incentivi per l'efficienza energetica, è un ulteriore passo verso città a basse emissioni di carbonio». «Lo sportello - commentano il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Cristina Amirante si inserisce nel contesto delle azioni concrete che stiamo adottando per una Pordenone più green e sostenibile. La rigenerazione energetica degli edifici cittadini è strategica».

