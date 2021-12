SACILE

Concorso fotografico SacilePhotoContest, organizzato dall'amministrazione comunale: Il primo premio, 1.500 euro, è stato assegnato all'opera La notte Brava di Denis Scarpante, professionista e docente di fotografia di Spilimbergo. Questa la motivazione della giuria Oltre alle sue inquietudini fotografiche sulla figura femminile, conferma qui la sua vocazione di attenta rappresentazione della scena urbana con una sicura mano e occhio vigile per cogliere gli equilibri coloristici che si cambiano magicamente nei pochi muniti utili in cui le luci artificiali si mescolano perfettamente ai chiarori naturali. Un caldo invito a seguire i suoi Workshop di fotografia per chi voglia mettersi in gioco e migliorare anche solo per tirar fuori il meglio dalla nostra fotocamera che sta nel telefono cellulare.

Il 2°premio, 700 euro è andato a Diego Tomasi di Vittorio Veneto , il 3° premio di 300 euro, alla sacilese Sara Venerus. Il premio Guido Cecere, 300 euro, riservato agli studenti è andato a Mara Toneguzzi di Cimolais; infine il premio Web, 300 euro a Lisa Ferigo di Caneva. Questo il responso della giuria presieduta da Gabriele Coassin, docente di critofilm e fotografia che ha sostituito Elio Ciol e composta da Fulvio Merlak, presidente onorario Fiaf, Alvise Rampini, direttore Craf, Jean Turco, fotografo ritrattista, Olimpio Fantuz, fotografo paesaggista, Antonio Ros, fotografo e docente di storia dell'arte, Domenico Florio, fotografo, direttore di Imaginario Gallery, al termine dell'esame di tutte le opere contrassegnate da un numero anonimo che ha selezionate 40 opere esposte a Palazzo Ragazzoni.

Si è così concluso il concorso bandito nel 2019 per la valorizzazione e promozione turistica della città e del suo territorio. L'associazione Imaginario Galery si è aggiudicata il concorso che per motivi di Covid 19 è stato più volte rimandato , finché nel marzo 2021 è nato SacilePhotoContest che stabilì come scadenza il 31 ottobre 2021. La proposta ha subito avuto successo e a confermalo, sottolineava l'assessore al Turismo Roberta lot, che ha voluto il concorso, sono state le oltre 200 mila visualizzazioni dei post, le quasi 8 mila interazioni con i post, oltre alle 30 mila pagine del sito visionate e oltre 8 mila i voti. Importante anche il numero dei partecipanti: 70 con circa 230 foto.

Un successo a cui ha contribuito lo stesso assessore, rendendo la città accogliente con la proposta di momenti culturali, di svago, di socializzazione che ha consentito ai concorrenti di approcciarsi alla Città con uno sguardo inedito, interpretarne una delle sue tante anime e fissarle in una immagine. Le opere vincitrici assieme alle 40 selezionate dalla giuria sono ora esposte a Palazzo Ragazzoni ove rimarranno fino al 6 gennaio

M.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA