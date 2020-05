LA NOMINA

Rivoluzione, anche se programmata, al Don Bosco di Pordenone. Nell'alternanza negli incarichi, a partire dal mese di luglio, don Carlo Beorchia sarà il nuovo direttore del Bon Bosco in sostituzione di don Riccardo Michielan (in foto) che è stato chiamato ad altri incarichi. Don Carlo, friulano di Tolmezzo, da anni ricopre l'incarico di direttore all'istituto Salesiano San Zeno di Verona, storica scuola paritaria e centro di formazione professionale. Don Carlo è anche il vice presidente del Cnos (Centro Nazionale Opere Salesiane di Roma). La competenza maturata in tanti anni di direzione scolastica in istituzioni paritarie ne fanno una persona competente per proseguire la conduzione del Don Bosco di Pordenone nella linea tracciata negli ultimi anni.

Don Lorenzo Teston (in foto), attuale preside delle scuole, in sella dal 2009, lascerà a breve Pordenone per assumere l'incarico di direttore e preside della Casa salesiana di Trento. Prenderà il suo posto come coordinatore didattico il professor Paolo Lamanna (in foto), vicepreside fin dal 2011. Cambi importanti al vertici del Don Bosco di Pordenone in tempi non semplici, essendoci da affrontare problemi didattici nuovi, sfide logistiche e gestionali epocali che la pandemia non ha sicuramente facilitato.

Il cambio ai vertici avverrà con la consueta volontà di dare risultati scolastici ed educativi alle famiglie, nella linea della competenza e della continuità di quanto l'Opera salesiana ha saputo progettare, realizzare negli anni a favore della collettività. Il team di docenti, che don Riccardo e don Lorenzo hanno guidato fino ad oggi, è pronto ad accogliere già dai primi di luglio il nuovo direttore che, affiancato dal vicepreside Lamanna, saprà realizzare le progettazioni già avviate per settembre 2020.

