Il Rifugio di Villotta è nato nel 1984 come associazione Onlus. A fondarlo, 36 anni fa, fu la stessa persona che lo gestisce ancora oggi: Aurora Bozzer. L'intento era quello di dare asilo, nelle sue proprietà ai cani randagi abbandonati sul territorio. Nel 2013 alla gestione dei cani si è aggiunta quella dei gatti, grazie all'inaugurazione dell'oasi felina interna alla struttura che trova posto nella frazione di Villotta di Chions. Nella seconda sede situata in Comune di Valvasone Arzene l'associazione dispone di ulteriori locali e spazi adeguati per il ricovero dei gatti e dei cani, in special modo di quelli feriti o gravemente malati. Nel Rifugio di Villotta di Chions sono ospitati oltre 500 cani. Oltre agli animali custoditi per conto dei Comuni convenzionati, nella struttura sono presenti in media un centinaio di cani in carico all'associazione e provenienti da situazioni più disparate. Negli ultimi anni la struttura ha infatti accolto e ricollocato in alcune famiglie di privati centinaia di cani provenienti dal Sud Italia, dalle zone terremotate dell'Abruzzo, dalla Romania e dalla Bosnia Herzegovina. A Villotta di Chions è attivo anche un ambulatorio veterinario per l'assistenza degli animali ospiti nel canile ma anche, su appuntamento, per cani e gatti di privati. È attiva una convenzione con la facoltà di medicina veterinaria dell'università di Udine per il tirocinio pratico degli studenti.

