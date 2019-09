LA MOSSA PORDENONE «Buonasera cari amici. Non me ne vogliate, ma questa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSSAPORDENONE «Buonasera cari amici. Non me ne vogliate, ma questa sera vi voglio chiedere un aiuto». Giorgio Fidenato, l'imprenditore agricolo noto per le sue battaglie a favore dell'introduzione degli ogm in Italia, ha scelto di iniziare così un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook. L'aiuto a cui si riferisce non è altro che denaro, di cui Fidenato avrebbe bisogno per sostenere le cause avviate. In poche parole, l'imprenditore ha avviato una colletta, fornendo anche le coordinate per i pagamenti. LA RICHIESTA«Ho in corso...