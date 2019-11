CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MONTAGNALa montagna pordenonese è rimasta con il fiato sospeso per l'intera giornata di ieri. A far paura non erano più i torrenti, che stanno faticosamente tornando ai livelli stagionali - le dighe di Ravedis e Ponte Racli scaricano meno di 200 metri cubi al secondo, per scongiurare problemi a Pordenone e nella Bassa -, ma la preoccupazione è legata alla tenuta idrogeologica del territorio, soprattutto in zone come Castelnovo (e le sue 33 borgate) e Pinzano, dove l'enorme quantità di acqua caduta in questi giorni ha messo a rischio i...