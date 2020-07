IL VERTICE

PORDENONE Dallo sciopero di venerdì scorso sono passati sei giorni, fatti di strascichi e scosse di assestamento. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, era rimasto in silenzio. Ha atteso, per poi lanciare l'operazione distensione e presentarsi ieri a Pordenone in una missione per ricucire lo strappo della sanità locale. Prima l'incontro mattutino con il prefetto, Maria Rosaria Maiorino; poi il faccia a faccia con il sindaco Ciriani; infine il vertice-chiave con primari e direzione dell'Azienda sanitaria. «Il prossimo passo - ha spiegato Riccardi - riguarderà l'incontro con i sindacati, che avverrà a breve». Una missione politica, quella di ieri, che aveva due compiti: iniziare a suturare la frattura tra la base e i vertici dell'ospedale e disegnare il futuro. Ed è stato su questo secondo punto che Riccardi ha fornito all'Asfo l'assist più importante.

AUTONOMIA

Il dimensionamento dell'Azienda, quindi a cascata il fabbisogno di personale e le posizioni dirigenziali, passerà dalla revisione dell'atto aziendale, il documento-architrave che definisce la rotta della sanità pordenonese. È datato 2016, ma la novità importante consiste in una sorta di mandato per una maggiore autonomia del sistema-salute di Pordenone. «Non essendo legata all'Università, l'Asfo potrà avere margini di manovra più ampi e procedure più snelle». Con un occhio di riguardo, ad esempio, al fabbisogno di personale, ai facenti funzione e alle posizioni dirigenziali. Ma anche al potenziamento del collegamento tra la sanità ospedaliera e il sistema socio-sanitario che vive sul territorio, un tema sul quale Riccardi ha riposto un'attenzione particolare.

Il vertice di ieri pomeriggio, durato più di tre ore, ha consegnato alla Regione un mandato - quello di mettere la sanità pordenonese tra le priorità territoriali - e all'ospedale una rassicurazione. «Su Pordenone abbiamo investito più di 100 milioni di euro - ha ricordato Riccardi -, ma l'intenzione è quella di continuare ad investire, una volta definito il nuovo modello organizzativo che conterrà il dimensionamento delle strutture. C'è l'interesse ad affrontare il tema dell'erogazione di risorse per nuovo personale, ma sarà necessario individuare i professionisti giusti per le specialità da valorizzare rispetto alle altre Aziende sanitaria. In un'ottica regionale e non campanilistica, Pordenone sarà un pilastro importante del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia». Rassicurazioni sono giunte anche a proposito della riapertura del punto di primo intervento di Maniago e del ruolo che sarà sostenuto in futuro dall'ospedale di Sacile.

LE REAZIONI

Riccardi sapeva di dover affrontare anche una lista di malumori, dalla lentezza burocratica dei concorsi alle questioni più strettamente legate alla mancanza di personale. «Ma il clima è stato sereno e collaborativo durante tutta la giornata». Lo stesso commento è stato rilasciato al termine dell'incontro dal direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. «L'apertura della Regione che riguarda lo spazio di manovra nel prossimo atto aziendale - ha detto - rappresenta un passo importante per cambiare marcia. L'auspicio è quello che si possa inaugurare una stagione nuova e che Pordenone possa godere di una buona dose di libertà in più. Attendiamo ora le indicazioni della Regione, ma siamo soddisfatti che l'incontro si sia svolto in un clima di massima collaborazione». Il prossimo scoglio sarà il vertice con i sindacati. La partenza, in quel caso, sarà in salita.

Marco Agrusti

