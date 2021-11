Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICA CITTADINAPORDENONE Per qualcuno i numeri della sconfitta sono andati oltre le previsioni. Altri guardano alla sostanziale tenuta del partito.A quasi due mesi dal voto, il Pd di Pordenone - presente anche il candidato sindaco Gianni Zanolin - analizza il risultato elettorale e riparte da Alessandro Genovesi, unico candidato eletto segretario per acclamazione. Fra gli iscritti, non mancano le critiche, da chi parla di «guerra...