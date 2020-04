«Nella Chiesa la salvezza delle anime è sempre la legge suprema». Sorretto da queste parole, il vescovo Giuseppe Pellegrini ha sempre presieduto, in tempo di restrizioni forzate, in alcune chiese della diocesi, sempre a porte chiuse. Continuerà a farlo sia come segno concreto di vicinanza al territorio, sia come nutrimento spirituale soprattutto per i credenti seppur mediato dallo schermo televisivo. Tutte le celebrazioni, come già avvenuto in passato, saranno vissute nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, con la sola presenza delle persone ammesse, conforme al decreto congiunto del Ministero dell'Interno e della Conferenza Episcopale Italiana. Nelle celebrazioni il Vescovo è accompagnato dal Vicario Generale Mons. Orioldo Marson. Domenica 26 aprile alle 11 il vescovo presiederà la messa dalla parrocchia S. Giorgio Martire a Pordenone, dove operano il Parroco don Roberto Laurita e il cappellano don Boris Bandiera. Durante la messa saranno ricordati tutti i defunti del Covid-19, in modo particolare quelle persone legate al territorio della parrocchia dalla quale il vescovo celebra. L'omelia di ogni celebrazione del Vescovo, assieme ad altri video, sarà disponibile e consultabile digitando su YouTube Comunicare la speranza Diocesi Concordia-Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA