LA MAPPA

PORDENONE Interconnessione, accentramento delle attività lavorative e produttive ma allo stesso tempo decentramento del concetto di residenzialità. E ancora vocazione pendolare, anche interregionale. Fattore quest'ultimo che ha contribuito all'aumento del rischio di contagio soprattutto nella fascia territoriale al confine con il Veneto. Ecco perché nel cuore della provincia di Pordenone nessun territorio comunale si è salvato dall'arrivo del Coronavirus. Lo dice la nuova mappa disponibile sul sito della Protezione civile comunale, colorata con le diverse tonalità che dall'arancione chiaro tendono al rosso quando l'incidenza dei contagiati aumenta.

LA CINTURA URBANA

Al centro di tutto c'è il capoluogo, cioè Pordenone. Con i suoi 49 casi positivi, la città è quella che paga il prezzo più alto, anche per il fatto di annoverare anche 107 cittadini in quarantena. Ma l'incidenza, visti gli oltre 50mila abitanti, non va oltre i 3,1 contagiati ogni mille residenti. Non è elevatissima, ma è proprio dai movimenti da e verso la città che si deve invece ricercare l'origine del contagio nei comuni dell'hinterland. La cintura che stringe il capoluogo non conta territori immuni. A Porcia si contano 11 positivi e 29 cittadini in quarantena; a Fontanafredda i contagiati sono dieci, a Fiume Veneto nove come a Zoppola, ad Azzano sette, a San Quirino e Roveredo si contano rispettivamente quattro e sei malati di Covid-19. Gli studi in corso sul contagio fanno riferimento quasi interamente alla forte concentrazione di persone e di attività in città, con i cittadini dell'hinterland nel ruolo di pendolari. Diverso e particolare il caso di Cordenons (13 positivi), dove il contagio è partito dalla positività del sindaco Andrea Delle Vedove.

IL CONFINE

La (piccola) zona rossa della provincia si trova al confine con il Veneto ed è in qualche modo figlia proprio del mix di attività umane tra i due territori. Spicca il già noto caso di Caneva (17 positivi), dove espandendosi dalle partite giocate in un circolo privato di Fratta, il contagio ha toccato gli altri comuni pordenonesi vicini al confine e quelli veneti immediatamente al di là della provincia. A Sacile i contagiati sono 24 e derivano quasi interamente da contatti con il fulcro di Caneva; Tra Brugnera (8), Pravisdomini (2) e Prata (1) e Pasiano (5) si espande poi la rete del contagio frontaliero.

LA FASCIA ORIENTALE

Si tratta di quella che ha registrato il primo caso positivo in provincia: un cittadino di Valvasone Arzene. Pare che il contagio sia partito da una religiosa rientrata dalla provincia di Bergamo. Il comune più colpito in relazione ai circa 1.500 abitanti è quello di San Martino (sette casi, in diminuzione fortunatamente), ma la cifra più alta si registra a San Vito con dieci casi. Allarme a Chions, dove i casi sono 11, mente va meglio a Valvasone (7), Sesto (4), Cordovado (2) e Morsano (1). A Casarsa si contano sette positivi, mentre a San Giorgio quattro.

IL NORD

La fascia settentrionale fa segnare due anomalie. A Budoia e a Vivaro non si registrano contagiati, ma i due comuni sono circondati da territori con casi di contagio. Nella zona nord della provincia, complessivamente la situazione è molto positiva. Il contagio per ora si ferma ad Aviano (11 casi, inclusa la base Usaf), Montereale (sette), Maniago (due), Spilimbergo (sei), Fanna e Vito d'Asio (uno) e Pinzano (due). Inizia poi la lista dei comuni liberi dal Covid. Si parte da Arba, Cavasso e Sequals, per poi salire e trovare Travesio, Castelnovo e Meduno. E ancora Clauzetto, Tramonti di Sopra e di Sotto. Infine le valli più a ovest: zero contagi a Frisanco, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut ed Erto e Casso. Paesi poco popolosi e nel caso della montagna anche molto distanti tra loro. Spostamenti già più limitati rispetto a quelli a cui è abituato l'hinterland cittadino.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA