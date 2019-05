CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEPORDENONE Non proprio gli acquazzoni previsti, ma un tempo incerto e la pioggia a intermittenza hanno penalizzato non poco i primi due giorni del Mercato europeo: se la schiarita di ieri mattina ha portato un certo afflusso di gente, soprattutto per gli stand dell'artigianato e per gli alimenti da asporto, i più penalizzati sono stati gli operatori della somministrazione. La speranza è che almeno l'ultimo giorno risollevi un po' il bilancio di questa edizione decisamente poco fortunata.GLI OPERATORI«Sentendo gli operatori...